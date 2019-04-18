Общевозрастная проблема городской сидячей жизни, меня тоже накрывшая — боли в пояснице. Поскольку я в клинику уже ходила на гирудотерапию, я видела информацию о других услугах клиники, решила заняться мануальной терапии и массажем. К счастью удалось обратиться ко врачу клиники даже в острый период, и что особенно приятно — в зимние каникулы. Он мне очень помог, буквально поставил на ноги своими процедурами, потому что я не могла даже стоять 2-3 минуты возле раковины — сразу тянуло на бок. Сеансы мануальной терапии я прошла. Пошла на массаж с мануальной терапией. Я конечно не могу сказать что у меня все прошло, но ситуация под контролем и я уже знаю как себя вести, к кому обратиться, как можно оптимизировать нагрузку чтобы совершенно не выпадать из активной жизни. Всем страждующим, с болями в спине, шее и прочими местами рекомендую Евгения Николаевича Новичкова, потому что это очень внимательный, чуткий терапевт, использующий техники прицельно, и идущий не от метода а от состояния пациента, всегда находящийся в диалоге и умеющий понять те проблемы, которые есть у данного конкретного страдальца и помочь именно в их разрешении. Только положительные отзывы.