ЭКСПРЕСС-ЗАПИСЬ

Медицинский центр «ПАЛИХА» готов позаботиться о Вашей травме, неважно, как вы ее получили: на профессиональном турнире или же играя в футбол во дворе, — наши врачи продиагностируют повреждение, снимут острую боль и назначат лечение. 

ВИДЫ спортивных травм

Легкие

К легким относят ссадины, несильные ушибы мягких тканей

Средние

Для средней тяжести характерны сильные ушибы, растяжения связок.

Тяжелые

В тяжелых случаях наблюдаются переломы, вывихи, разрывы мышц и связок.

как проходит лечение спортивных травм в нашем медцентре

Мы нацелены на точное выявление причины боли, быстрое снятие болевого синдрома и запуск восстановительных процессов в поврежденных тканях. Индивидуально подобранный комплекс лекарственных препаратов и лечебных процедур позволяет быстро устранить болевой синдром и запустить восстановительные процессы. Для закрепления результата врачи дают рекомендации по лечебной физкультуре и здоровому образу жизни.
НА КАЖДОМ ЭТАПЕ ЛЕЧЕНИЯ, ПРОЦЕСС КУРИРУЕТСЯ ГЛАВНЫМ ВРАЧОМ

ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ

Врач проводит осмотр тела и выполняет функциональную диагностику, выслушивает жалобы, смотрит снимки. Ставится предварительный диагноз и определяется перечень дополнительных диагностических мероприятий, вырабатывается тактика лечения.

ДИАГНОСТИКА

Диагностика может включать в себя МРТ, рентген-диагностику, УЗИ, анализы биоматериала. Мы проводим только самые необходимые анализы чтобы наиболее точно установить определить причину боли и исключить возможные осложнения. Ставится окончательный диагноз и корректируется тактика лечения.

ЛЕЧЕНИЕ

В первую очередь мы устраняем острый болевой синдром. Затем проводится основной курс лечения. Как правило это комбинированное лечение, включающее в себя лекарственные препараты, мануальные техники, физиотерапию и другие методы. В нашем арсенале десятки действенных традиционных и нетрадиционных методов лечения.

РЕАБИЛИТАЦИЯ

По завершению курса лечения проводится контрольный осмотр, в ходе которого оценивается эффективность лечения, выраженность симптомов. Назначается поддерживающее лечение в виде ношения корсетов, бандажей, занятий физкультурой и физиотерапии. Даются рекомендации по закреплению достигнутого результата.

Наши специалисты по ДИАГНОСТИКЕ И лечению спортивных травм

Скобцов-Илья-Игоревич

СКОБЦОВ
ИЛЬЯ ИГОРЕВИЧ

Врач ортопед-травматолог, реабилитолог, физиотерапевт

ОТЗЫВОВ: 6

5/5

Рейтинг врача

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ СУСТАВОВ, БОЛЕЙ В СПИНЕ, НАЗНАЧЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ, РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ И ТРАВМ

СТАЖ: 26 лет

О ВРАЧЕ
Илья Игоревич обладает огромным клиническим опытом работы с практически полным спектром заболеваний опорно-двигательного аппарата. Имеет диплом ортопеда, травматолога, физиотерапевта и реабилитолога. 
Проводит диагностику, назначает и контролирует лечение любых болей костно-мышечной системы. Работает с со свежими и зажившими, но доставляющими дискомфорт травмами, проводит все необходимые мероприятия для ускоренной реабилитации. Составляет индивидуальные программы реабилитации после хирургических вмешательств, эндопротезирования суставов.  Обладает огромным стажем работы в хирургии. Проходил стажировки в г. Вена и г. Тель-Авив.

Дженянц-Александр-Сергеевич-массажист-медцентра-Палиха

дженянц
александр сергеевич

Врач-массажист

ОТЗЫВОВ: 4

5/5

Рейтинг врача

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ЛЕЧЕБНЫЙ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ МАССАЖ

СТАЖ: 15 лет

О ВРАЧЕ

Доктор Дженянц проводит лечение болей в спине, шее, конечностях и крупных суставах. Снимает напряжение в теле, приводит мышцы в естественный тонус и осуществляет профилактику хронических заболеваний посредством массажа. Владеет методиками классического и лечебного массажа. Помогает спортсменам быстрее восстанавливаться после тренировок и улучшать спортивные результаты, посредством работы по укреплению и расслаблению мышц и связок.

Новичков-Евгений-Николаевич-мануальный-терапевт-медцентра-Палиха

НОВИЧКОВ
ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Врач-мануальный терапевт, вертебролог, остеопат

ОТЗЫВОВ: 81

4.8/5

Рейтинг врача

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: МАНУАЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛИ В СПИНЕ И СУСТАВАХ

СТАЖ: 36 лет

О ВРАЧЕ
Непревзойденный специалист в области лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата с помощью мануальной терапии. Специализируется на комплексном лечении спины, суставов, головных болей. 
После сеанса мануальной терапии у доктора Новичкова пациенты как правило чувствуют значительное улучшение, снятие боли, повышение подвижности. Пациенты также высоко ценят человеческие качества Евгения Николаевича, рекомендуя его своим знакомым.

Добриков-Андрей-Леонидович

Добриков
Андрей Леонидович

Врач-остеопат, мануальный терапевт, психолог, рефлексотерапевт

ОТЗЫВОВ: 20

5/5

Рейтинг врача

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: МАНУАЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ ЛЕЧЕНИЯ, КОРРЕКЦИЯ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ И РОДОВЫХ ТРАВМ

СТАЖ: 13 лет

О ВРАЧЕ
Врач занимается лечением проблем с опорно-двигательным аппаратом, межпозвонковых грыж, головных болей. Рассматривает организм человека в целом, в процессе лечения выявляет и устраняет функциональные и психосоматические нарушения. Проводит сеансы остеопатического лечения, иглорефлексотерапии. Дает индивидуальные рекомендации по восстановлению утраченного здоровья в организме в целом.
Принимает беременных женщин и пациентов пожилого возраста.

Василенко-Пётр-Филиппович-физиотерапевт-медцентра-Палиха

ВАСИЛЕНКО
ПЁТР ФИЛИППОВИЧ

Врач-физиотерапевт

ОТЗЫВОВ: 10

5/5

Рейтинг врача

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

СТАЖ: 39 лет

О ВРАЧЕ
Врач физиотерапевт, специалист ударно-волновой терапии. Владеет такими методиками лечения как магнитотерапия, ультразвуковая терапия, светолечение, лазеротерапия, гальванизация и электрофорез,  лечение элетромагнитным полем, теплолечение и многие другие. Профессионально занимается лечением методом ударно волновой терапии острых заболеваний центральной нервной системы: остеохондроз позвоночника, включая грыжу диска, а как же заболеваний опорно-двигательного аппарата таких как артрозы, артриты, коксартрозы, эпикондилиты.

Корниенко-Татьяна-Константиновна-Невролог-медцентра-Палиха

Корниенко
Татьяна Константиновна

Врач-невролог

ОТЗЫВОВ: 16

4.4/5

Рейтинг врача

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ДИАГНОСТИКА ПРИЧИН БОЛИ И НАЗНАЧЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ

СТАЖ: 37 лет

О ВРАЧЕ
Татьяна Константиновна имеет большой стаж работы с невропатологиями. Проводит диагностику и лечение головных болей, головокружений, невралгий, неврозов, остеохондроза, склероза, эпилепсии, межпозвоночных грыж, атеросклероза, вегетососудистой дистонии и других заболеваний нервной системы.

Алекова-Нелли-Михайловна-Невролог-медцентра-Палиха

АЛЕКОВА
НЕЛЛИ МИХАЙЛОВНА

Врач-мануальный терапевт, подиатр, рефлексотерапевт

ОТЗЫВОВ: 16

4.4/5

Рейтинг врача

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: МАНУАЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ ЛЕЧЕНИЯ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ СТЕЛЕК FORMTHOTICS

СТАЖ: 27 лет

О ВРАЧЕ
Нелли Михайловна — специалист в области лечения боли в спине. В лечении болей применяет различные техники мануальной терапии и массажа. Проводит миофасциальный релиз, постизометрическую релаксацию, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа. Занимается подбором и изготовлением индивидуальных ортопедических стелек для коррекции походки, осанки и патологий стоп.

Реутова-Нина-Анатольевна-физиотерапевт-медцентра-Палиха

РЕУТОВА
НИНА АНАТОЛЬЕВНА

Врач-физиотерапевт, озонотерапевт

ОТЗЫВОВ: 2

4.3/5

Рейтинг врача

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ, ОЗОНОТЕРАПИЯ ТЕЛА

СТАЖ: 28 лет

О ВРАЧЕ
Проводит лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата  на современных физиотерапевтических комплексах, включающих ударно-волновую терапию, лазеротерапию,  магнитотерапию, электронейромиостимуляцию, ультразвуковую терапию, озонотерапию. Проводит процедуры грязелечения.

МАКАРОВА-СВЕТЛАНА-ИВАНОВНА

макарова
светлана Ивановна

Врач-травматолог-ортопед

ОТЗЫВОВ: 3

5/5

Рейтинг врача

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ СУСТАВОВ И НАЗНАЧЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ

СТАЖ: 19 лет

О ВРАЧЕ
Проводит диагностику и лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата. Занимается лечением боли спине, в суставах, реабилитацией после травм. Специализируется на проведении внутрисуставных инъекций. Назначает физиотерапевтические процедуры, лечебную физкультуру. Защитила кандидатскую по теме «Оперативное лечение переломов проксимального отдела плечевой кости».

как проходит Первичный прием врача

Первичным приемом или консультацией мы называем начальный осмотр врачом, с целью постановки диагноза и назначения лечения. В зависимости от проблемы это может быть врач-невролог или врач травматолог-ортопед. Осмотр необходим, чтобы назначить эффективное лечение.

СБОР АНАМНЕЗА

Врач детально изучит Вашу проблему, путем задачи вопросов о характере боли, образе жизни, и ряде других показателей, которые помогают понять, каким образом проводить лечение.

ОСМОТР ТЕЛА

Врач осмотрит проблемную область и проведет функциональную диагностику всего тела, чтобы определить причину боли. Даст рекомендации по коррекции осанки при ходьбе и в сидячем положении.

ЧТЕНИЕ СНИМКОВ

Обязательно возьмите с собой все заключения, направления и снимки МРТ, УЗИ и др. В ином случае Вы можете сделать все необходимые исследования в нашем медцентре.

НАЧАЛО ЛЕЧЕНИЯ В ДЕНЬ ПРИЕМА

Врач разрабатывает тактику лечения и подбирает лечащего врача. Если нет противопоказаний, проводится первый сеанс лечебных процедур. Почувствуйте мгновенный эффект.

Консультация бесплатно

ДО 31.12.2019 прием травматолога-ортопеда БЕСПЛАТНО!

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методы лечения спортивных травм

В нашем арсенале десятки действенных методик лечения спортивных травм. Процедуры подбираются врачом индивидуально в каждом конкретном случае. Комплексное применение сразу нескольких процедур способствует ускоренному выздоровлению.

ИСКРЕННИЕ ОТЗЫВЫ ПАЦИЕНТОВ КЛИНИКИ ПАЛИХА

“после второй процедуры ушли неприятные ощущения!”

К доктору Новичкову я обратилась по рекомендации невролога с клиники города Королев. У меня достаточно давно есть проблема со спиной — межпозвоночная грыжа. После МРТ невролог посоветовал пройти курс остеопатии и мануальной терапии у доктора Новичкова. Она посоветовала его как знающего, грамотного специалиста именно в данной проблеме. Я прошла курс остеопатии и инъекция хондропротектора ГиарРипайр, для увлажнения межпозвоночных дисков. После второй процедуры я почувствовала что мой организм стал мне более послушен, не было никаких затруднений при повороте шее, при сгибании корпуса, и прочих неприятных ощущений я уже не испытывала.

Елена

"Спасибо Игорю Николаевичу за новую возможность к полноценной жизни!"

Я обратилась в клинику, когда стояла речь об операции — замене позвонков. Пришла на консультацию по рекомендации подруги. Врачи сказали, что если не возьмется Ярухин, то тогда точно операция. Я пришла к Игорю Николаевичу. Он сказал: «Никакой операции! Будем работать!». Я не верила, потому что ходить я практически не могла, был уже отек костного мозга, одна нога подтягивала другую. Когда люди проходили мимо, мне казалось, что они птицы, которые летают, а я подбитая. Через месяц я начала ходить, через месяца два-три прошла боль, и сейчас у меня ни одной грыжи. Я помню ту боль, и радуюсь, что могу ходить. Благодарна очень медцентру «Палиха» и Игорю Николаевичу, за то, что дали мне новую возможность к полноценной жизни, спасибо большое! Очень хорошие сотрудники, всегда помогут и подскажут.

Ирина Золотарева

“Евгений николаевич поставил на ноги своими процедурами!”

Общевозрастная проблема городской сидячей жизни, меня тоже накрывшая — боли в пояснице. Поскольку я в клинику уже ходила на гирудотерапию, я видела информацию о других услугах клиники, решила заняться мануальной терапии и массажем. К счастью удалось обратиться ко врачу клиники даже в острый период, и что особенно приятно —  в зимние каникулы. Он мне очень помог, буквально поставил на ноги своими процедурами, потому что я не могла даже стоять 2-3 минуты возле раковины — сразу тянуло на бок. Сеансы мануальной терапии я прошла. Пошла на массаж с мануальной терапией. Я конечно не могу сказать что у меня все прошло, но ситуация под контролем и я уже знаю как себя вести, к кому обратиться, как можно оптимизировать нагрузку чтобы совершенно не выпадать из активной жизни. Всем страждующим, с болями в спине, шее и прочими местами рекомендую Евгения Николаевича Новичкова, потому что это очень внимательный, чуткий терапевт, использующий техники прицельно, и идущий не от метода а от состояния пациента, всегда находящийся в диалоге и умеющий понять те проблемы, которые есть у данного конкретного страдальца и помочь именно в их разрешении. Только положительные отзывы.

Галина Любимова, 64 года.

"ЖИЗНЬ УЖЕ ВРОДЕ БЫ НАЛАЖИВАЕТСЯ!"

У меня остеохондроз шейных позвонков, грыжи шейных позвонков, протрузии шейных позвонков, и даже отек (спинного) мозга, в этих позвонках. К сожалению, то, что предлагали невропатологи — классические (методы) мне не очень помогало. После того, как у меня появилось головокружение, было даже тяжело ходить. После того, как я обратился в клинику «Палиха» к Игорю Николаевичу мне провели курс остеопатии, электрофореза, уколы, которые существенным образом изменили ситуацию. Утихла боль в позвонках, существенно уменьшилось головокружение, появилась уверенность при ходьбе, нет качаний. Жизнь уже вроде бы налаживается. В общем я доволен, могу посоветовать. На мой взгляд в такой ситуации самое лучшее лечение это остеопатия, мануальная терапия и электрофорез.

Виктор Иванович

Была проблема со спиной. ПО завершению курса проблемы не ощущаю!

Была проблема со спиной. Мой хороший знакомый коллега по работе посоветовал Новичкова Евгений Николаевича. Позвонил, записался, приехал по записи. Евгений Николаевич посмотрел, назначил курс мануальных процедур. С врачом я спорить не стал, весь курс, который был назначен, прошел. В общем и целом по завершению курса проблема ушла, проблему я не ощущаю, все хорошо, спина работает, двигается. Провел полевые испытания на даче — выдержал, все прекрасно. Никаких ограничений по нагрузкам нет, все можно. Врача очень советую, крайне рекомендую. У меня даже среди знакомых несколько человек именно у него лечатся. Впечатления только положительные. Профессионально. Корректно. Вежливо. Всем рекомендую как клинику, так и врача.

Максим, 32 года

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“Сидячий образ жизни - не приговор”

Я работаю водителем уже 34 года и сидячий образ жизни — это точно про меня. В клинику Палиха я попал по рекомендации коллег. Проблемы со спиной распространены среди водителей, и мой случай не стал исключением. На первичном приеме была проведена полная диагностика всех позвонков и назначена Ударно-волновая терапия. Пётр Филлипович очень заботливый и умелый врач проводит терапию, минимизируя болевые ощущения во время процедуры. Стоимость процедур невысокая, действуют скидки. Лечение и поддерживающую терапию в клинике Палиха я провожу регулярно и рекомендую всем своим коллегам.

Тихонов Валерий

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“Боли в области поясницы больше не беспокоят!”

 Я пришла в Медцентр «Палиха» по рекомендации Корниенко Татьяны Константиновны, которая работает в центре неврологом. У меня давно болит поясница. Мне сделали обследование позвоночника. Назначили курс ударно-волновой терапии. Сначала улучшений не было. На 3-й процедуре добавили токи. После этой процедуры я почувствовала улучшение. Боли в области поясницы больше не беспокоят. Прошла курс из 6-и сеансов, результатом довольна. Цены умеренные, есть скидки.

Семенова Елена

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"Главная заповедь - не навреди!"

Мне уже 74 года и проблемы со спиной дают о себе знать. Я прихожу в клининку ПАЛИХА каждую весну и каждую осень. Прохожу курс мануальных процедур у Игоря Николаевича Ярухина, делаю инъекции. И я Вам могу сказать, что с каждым сеансом я чувствую себя все лучше и лучше.
Здесь не обещают чуда, зато за разумные деньги Вам помогут, реально помогут. Вам объяснят, что такое профилактика заболеваний. Перед началом лечения Вас попросят сдать анализы, чтобы посмотреть, какие ещё проблемы есть в Вашем организме. То есть здесь выполняют главную заповедь — «Не навреди».

Михаил ДеВинча

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