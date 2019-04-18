Легкие
К легким относят ссадины, несильные ушибы мягких тканей
Средние
Для средней тяжести характерны сильные ушибы, растяжения связок.
Тяжелые
В тяжелых случаях наблюдаются переломы, вывихи, разрывы мышц и связок.
как проходит лечение спортивных травм в нашем медцентре
Мы нацелены на точное выявление причины боли, быстрое снятие болевого синдрома и запуск восстановительных процессов в поврежденных тканях. Индивидуально подобранный комплекс лекарственных препаратов и лечебных процедур позволяет быстро устранить болевой синдром и запустить восстановительные процессы. Для закрепления результата врачи дают рекомендации по лечебной физкультуре и здоровому образу жизни.
НА КАЖДОМ ЭТАПЕ ЛЕЧЕНИЯ, ПРОЦЕСС КУРИРУЕТСЯ ГЛАВНЫМ ВРАЧОМ
ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ
Врач проводит осмотр тела и выполняет функциональную диагностику, выслушивает жалобы, смотрит снимки. Ставится предварительный диагноз и определяется перечень дополнительных диагностических мероприятий, вырабатывается тактика лечения.
ДИАГНОСТИКА
Диагностика может включать в себя МРТ, рентген-диагностику, УЗИ, анализы биоматериала. Мы проводим только самые необходимые анализы чтобы наиболее точно установить определить причину боли и исключить возможные осложнения. Ставится окончательный диагноз и корректируется тактика лечения.
ЛЕЧЕНИЕ
В первую очередь мы устраняем острый болевой синдром. Затем проводится основной курс лечения. Как правило это комбинированное лечение, включающее в себя лекарственные препараты, мануальные техники, физиотерапию и другие методы. В нашем арсенале десятки действенных традиционных и нетрадиционных методов лечения.
РЕАБИЛИТАЦИЯ
По завершению курса лечения проводится контрольный осмотр, в ходе которого оценивается эффективность лечения, выраженность симптомов. Назначается поддерживающее лечение в виде ношения корсетов, бандажей, занятий физкультурой и физиотерапии. Даются рекомендации по закреплению достигнутого результата.
Наши специалисты по ДИАГНОСТИКЕ И лечению спортивных травм
как проходит Первичный прием врача
Первичным приемом или консультацией мы называем начальный осмотр врачом, с целью постановки диагноза и назначения лечения. В зависимости от проблемы это может быть врач-невролог или врач травматолог-ортопед. Осмотр необходим, чтобы назначить эффективное лечение.
СБОР АНАМНЕЗА
Врач детально изучит Вашу проблему, путем задачи вопросов о характере боли, образе жизни, и ряде других показателей, которые помогают понять, каким образом проводить лечение.
ОСМОТР ТЕЛА
Врач осмотрит проблемную область и проведет функциональную диагностику всего тела, чтобы определить причину боли. Даст рекомендации по коррекции осанки при ходьбе и в сидячем положении.
ЧТЕНИЕ СНИМКОВ
Обязательно возьмите с собой все заключения, направления и снимки МРТ, УЗИ и др. В ином случае Вы можете сделать все необходимые исследования в нашем медцентре.
НАЧАЛО ЛЕЧЕНИЯ В ДЕНЬ ПРИЕМА
Врач разрабатывает тактику лечения и подбирает лечащего врача. Если нет противопоказаний, проводится первый сеанс лечебных процедур. Почувствуйте мгновенный эффект.
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методы лечения спортивных травм
В нашем арсенале десятки действенных методик лечения спортивных травм. Процедуры подбираются врачом индивидуально в каждом конкретном случае. Комплексное применение сразу нескольких процедур способствует ускоренному выздоровлению.
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